Бракоразводный процесс между Канье Уэстом и Ким Кардашьян завершен

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Официально завершен бракоразводный процесс между американским рэпером Канье Уэстом и моделью Ким Кардашьян официально подошел к концу.

Американским знаменитостям удалось урегулировать вопросы, касающиеся общего имущества и опеки над их детьми. С 30 ноября рэп-исполнитель обязан выплачивать алименты в размере 200 тысяч долларов Кардашьян и их общим детям.

Кроме того, суд постановил, что бывшие супруги имеют право проводить равное количество времени с детьми, пишет сайт телеканала 360.

Поклонники российской модели и телеведущей Виктории Лопыревой встревожены исчезновением ее супруга Игоря Булатова из социальных сетей супруги. Знаменитость на протяжении долгого времени не показывает избранника и некоторое время назад ясно дала понять, что в Дубае живет вдвоем с сыном и сама обеспечивает семью.

Накануне известная блогерша Дилара Зинатуллина рассказала, как складываются после развода их отношения с рэпером Моргенштерном (признан на территории РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).