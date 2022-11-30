Жителей Москвы ожидает 7 градусов мороза и отсутствие осадков 30 ноября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Преимущественное отсутствие осадков, местами гололед и от семи градусов мороза — такая погода ожидает жителей столичного региона в предстоящую среду, 30 ноября. Такой прогноз опубликован российским Гидрометцентром.

Днем в Москве температурный диапазон будет составлять от 7 до 5 градусов со знаком «минус», в ночное время суток столбики термометров опустятся до 13 градусов ниже нуля.

На территории подмосковного региона метеорологи обещают от 9 градусов мороза днем и от -14 градусов ночью. Кроме того, ожидается ветер юго-восточного направления, который будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РФ.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус накануне сообщил, что на этой неделе в столичном регионе наступят первые сильные морозы. По его словам, москвичей ждут настоящая зимняя и морозная погода с очень высоким атмосферным давлением.