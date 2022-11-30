Психиатр Вилков назвал три стадии болезни Альцгеймера

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Психиатр Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о трех стадиях болезни Альцгеймера, а также о том, как не усугубить состояние заболевшего.

По словам эксперта, деменция представляет собой приобретенное слабоумие или постепенный процесс снижения когнитивных функций. В таком состоянии человек теряет навыки, которые были приобретены им в течение всей жизни. Помимо этого, отличительными симптомами становятся снижение уровня интеллекта, ухудшение памяти и рассеянность.

Вилков отметил, что на сегодняшний день специалисты выделяют три стадии заболевания.

Изначально деменция проявляется в виде частой забывчивости. Так, человек становится менее собранным и забывает очевидные вещи, а усвоение новой информации дается ему с большим трудом. Отличительная черта данного этапа болезни заключается в том, что человек забывает новую информацию, но может хорошо помнить давно прошедшие события.

На средней стадии деменции теряется способность узнавать близких и постепенно утрачиваются привычные бытовые навыки. Страдающий деменцией человек может забыть выключать газ или другие бытовые приборы.

На последнем этапе заболевания человек теряет все когнитивные навыки. Он становится полностью беспомощным. Вилков подчеркнул, что страдающий деменцией человек не осознает изменений в своем состоянии и длительное время может считать себя здоровым.

Чтобы предупредить заболевание, психиатр посоветовал заниматься интеллектуальной работой: чтением книг, стихов или отрывков текстов.

Болезнь Альцгеймера — страшный диагноз, от которого, к сожалению, никто не застрахован. Страдают от недуга и всеми любимые звезды. О том, кому из российских артистов поставлен этот диагноз, — в материале «Вечерней Москвы».