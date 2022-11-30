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МИД РФ заявил о приверженности Ирана договору о нераспространении ядерного оружия

Егор Провоторов
В мире
МИД РФ заявил о приверженности Ирана договору о нераспространении ядерного оружия
Фото: Пресс-служба Совфеда

Нет никаких свидетельств того, что Тегеран намерен заняться разработкой ядерного оружия, пересмотрев свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Иран, по его словам, был и остается добросовестным участником ДНЯО. После 2015 года на протяжении нескольких лет исламская республика была наиболее проверяемой страной среди членов МАГАТЭ, никаких отклонений от его обязательств выявлено не было, заметил Ермаков.

— Нет никаких свидетельств, которые бы указывали на намерение Тегерана когда-либо пересмотреть свое участие в ДНЯО и заняться разработкой ядерного взрывного устройства, — добавил российский дипломат в интервью РИА Новости.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Тегеран, где обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси ряд вопросов в сфере безопасности двух государств.

Иран МИД РФ Ядерное оружие
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