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«Известия»: Минимальные цены могут установить на пиво и тихие вина в России

Егор Провоторов
Общество
«Известия»: Минимальные цены могут установить на пиво и тихие вина в России
Фото: Pixabay

Министерство финансов РФ предлагает установить минимальные розничные цены (МРЦ) на все алкогольные напитки, в том числе на пиво и тихие вина. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Алексея Сазанова.

Замминистра предложил расширить практику применения МРЦ. Дальше в зависимости от ситуации правительство должно решить, как такое право должно быть реализовано. МРЦ на шампанское и игристые вина предлагается индексировать с 169 рублей за 0,7 литра до 239 рублей, рассказали журналистам в ведомстве.

Как пояснили журналистам в Минсельхозе, необходимость введения таких цен на тихие вина обсуждалась прежде. Однако первоначально нужно тщательно его проработать Федеральной саморегулируемой организацией (ФСРО) виноградарей и виноделов России. В случае поддержки этими организациями инициативы будут подготовлены соответствующие нормативные акты, заверили журналистов «Известий» в Минсельхозе.

Вина из России заняли на полках магазинов с алкогольной продукцией до 60 процентов ассортимента. Об этом 27 сентября заявили в Роскачестве. «Вечерняя Москва» узнала, в чем преимущество отечественного вина перед иностранным.

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