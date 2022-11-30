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Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановили

Лейла Алиева
Происшествия
Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановили
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Движение поездов на ответвлении Дубна — Вербилки Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) удалось восстановить после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в среду, 30 ноября.

— Движение на однопутном ответвлении Дубна — Вербилки Савеловского направления возобновлено. Специалисты МЖД продолжают работы по восстановлению контактной сети на участке, — говорится в сообщении.

В настоящее время поезда курсируют с установленной скоростью, но опущенными токоприемниками. Также завершаются последние рейсы компенсационных автобусов, говорится в Telegram-канале ЦППК.

Накануне движение поездов на данном участке было приостановлено из-за столкновения поезда с грузовиком. В результате аварии два вагона сошли с рельсов, а несколько опор контактной сети были повреждены.

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