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Лоза оценил шансы Little Big покорить США без денег и связей

Лейла Алиева
Общество
Лоза оценил шансы Little Big покорить США без денег и связей
Фото: Youtube / Super

Группа Little Big не сможет покорить американских слушателей без связей и денег. Такое мнение выразил музыкант и певец Юрий Лоза.

— Америка не страдает от недостатка музыкальных талантов. Очень многие едут туда, чтобы заработать деньги и прославиться. Американцы очень неохотно впускают в свою среду новеньких, — отметил он.

По словам артиста, лишь немногих европейских артистов приняли в Америке. В пример он привел группу «Парк Горького», однако певец добавил, что российские музыканты в настоящее время смогут обрести похожий успех только если ими займутся серьезные продюсеры и вложат много средств, передает Teleprogramma.pro.

Лидер Little Big Илья Прусикин 25 ноября заявил о серьезных изменениях в музыкальном коллективе. По его словам, из-за отъезда из России Прусикина и участницы группы Софьи Таюрской Little Big больше не сможет выступать в полном составе, а остальные члены музыкального объедения принимать участие в деятельности группы не будут.

Позже Прусикин рассказал, что после отъезда с Таюрской в США, они столкнулись с низкими гонорарами, что привело к финансовым проблемам.

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