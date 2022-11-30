Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы самые дешевые направления для поездок на поезде в декабре

Александр Афонин
Общество
Названы самые дешевые направления для поездок на поезде в декабре
Фото: shutterstock

Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» назвали самые дешевые направления для поездок на поезде в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 30 ноября.

— Эксперты Яндекс Путешествий проанализировали стоимость железнодорожных билетов по популярным в декабре маршрутам и выяснили самые бюджетные из них для путешествий по стране из Москвы и других городов России, — говорится в сообщении.

Так, из Москвы туристы могут направиться в пять городов России, стоимость билетов в которые не превысит тысячу рублей. Самыми недорогими направлениями для путешествий стали Вязьма (432 рубля), Рязань (485 рублей), Калуга (542 рубля), Тула (552 рубля) и Ярославль (556 рублей).

Для жителей Санкт-Петербурга путешествия на поезде обойдутся дороже. Поездка в Москву в среднем обойдется в 2586 рублей, билет в Казань будет стоить 2315 рублей, а в Сочи — 4122 рубля.

«Вечерняя Москва» решила узнать, стоит ли ждать снижения цен на туристические направления и где сейчас можно отдохнуть дешевле всего. Как поделился эксперт по туризму Николай Мельник, по статистике, поздней осенью происходит стабилизация цен путешествия.

Россия Туризм Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте