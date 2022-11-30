Названы самые дешевые направления для поездок на поезде в декабре

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Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» назвали самые дешевые направления для поездок на поезде в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 30 ноября.

— Эксперты Яндекс Путешествий проанализировали стоимость железнодорожных билетов по популярным в декабре маршрутам и выяснили самые бюджетные из них для путешествий по стране из Москвы и других городов России, — говорится в сообщении.

Так, из Москвы туристы могут направиться в пять городов России, стоимость билетов в которые не превысит тысячу рублей. Самыми недорогими направлениями для путешествий стали Вязьма (432 рубля), Рязань (485 рублей), Калуга (542 рубля), Тула (552 рубля) и Ярославль (556 рублей).

Для жителей Санкт-Петербурга путешествия на поезде обойдутся дороже. Поездка в Москву в среднем обойдется в 2586 рублей, билет в Казань будет стоить 2315 рублей, а в Сочи — 4122 рубля.

«Вечерняя Москва» решила узнать, стоит ли ждать снижения цен на туристические направления и где сейчас можно отдохнуть дешевле всего. Как поделился эксперт по туризму Николай Мельник, по статистике, поздней осенью происходит стабилизация цен путешествия.