Лучших специалистов централизованных бухгалтерий определили в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Первый турнир по бухгалтерскому учету среди централизованных бухгалтерий столицы «Звезды профессии» подошел к концу. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Турнир проходил в три этапа, в нем приняла участие 21 команда. В рамках каждого этапа участники решали бухгалтерские задачи и нестандартные профессиональные кейсы, а финал прошел по системе плей-офф.

В результате первое и второе места заняли команды централизованной бухгалтерии Департамента труда и социальной защиты населения Москвы «Баланс добра» и «Бухгалтерия добрых дел». На третьем месте оказалась команда Центра финансового обеспечения столичного департамента образования и науки.

По словам руководителя Департамента финансов Москвы Александра Белякова, турнир укрепил профессиональное единство и показал высокий статус столичных бухгалтеров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Юбилейный открытый чемпионат Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров пройдет 7 декабря. В нем примут участие порядка 300 лучших студентов — будущих поваров и кондитеров, барменов и официантов из более 35 профильных учебных заведений России, а также зарубежных стран, включая Белоруссию, Казахстан и Сербию.