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МИД РФ назвал условия для диалога с США по стратегической стабильности

Араз Салехов
В мире
МИД РФ назвал условия для диалога с США по стратегической стабильности
Фото: МИД РФ

Диалог с Соединенными Штатами по стратегической стабильности будет возможен лишь при наличии адекватного партнера с американской стороны. Об этом в среду, 30 ноября, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

— В принципиальном плане мы от диалога никогда не отказывались. Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны, — пояснил он.

При этом дипломат назвал еще одно условие, которое положит начало двухсторонним переговорам. По его мнению, американцы должны выразить готовность не пересекать «красные линии» Москвы в области безопасности, сообщает РИА Новости.

Напомним, что США рассчитывают, что в скором времени состоится заседание совместной с Россией комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В рамках комиссии по ДСНВ Москва и Вашингтон могут обсуждать детали исполнения соглашения.

В понедельник, 28 ноября, временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила, что у глав ЦРУ и СВР Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина имеется канал для управления ядерными рисками. По ее словам, в настоящее время страны не планируют проводить переговоры по данному вопросу.

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