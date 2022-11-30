ВЦИОМ: Свыше 20 процентов россиян стали реже посещать рестораны

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Свыше 20 процентов россиян стали реже посещать кафе и рестораны с марта 2022 года. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, около 22 процентов граждан страны стали реже ходить по ресторанам. В частности, граждане от 25 до 34 лет — в 35 процентах случаев, жители от 60 лет — в 11 процентах случаев перестали посещать такие заведения.

При этом три процента россиян, наоборот, увеличили количество походов по ресторанам и кафе. Среди тех, кому от 18 до 24 лет, — 13 процентов. Еще 30 процентов опрошенных сказали, что делают это так же, как и раньше. Как уточняется, 43 процента россиян в ходе опроса заявили, что как раньше не посещали кафе и рестораны, так и сейчас не посещают, сообщает РИА Новости.

В начале ноября были названы лучшие рестораны Москвы. Первое место в этом году занял ресторан Twins Garden и его шефы Иван и Сергей Березуцкие. На вторую строку рейтинга поднялся ресторан Savva (шеф-повар Андрей Шмаков), третье место занял дебютант — Folk (шеф-повар Александр Лощинин).

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров объяснил снижение посещаемости в столичных ресторанах. По его словам, отрицательную роль играют сезонные факторы. Осенью многие люди заняты на дачах, кто-то едет в отпуск или сидит с детьми.