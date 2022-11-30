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Подземный переход через железнодорожные пути около Дмитровского шоссе появится в 2023 году

Георгий Соланович
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Подземный переход через железнодорожные пути около Дмитровского шоссе появится в 2023 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 29к1 Карта всех событий

Специалисты начали строительство подземного перехода через пути Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) около дома 29 на Дмитровском шоссе, завершить работы планируется в 2023 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду, 30 ноября.

Длина перехода составит 84 метра. Для него оборудуют три лестницы со спусками для колясок и три лифта, передает официальный сайт мэра Москвы.

— В настоящее время ведутся работы по устройству котлована для строительства пешеходного перехода и переустройству дождевой канализации. Секция тоннеля, расположенная под путями Савеловского направления Московской железной дороги и в полосе отвода железной дороги, сооружается закрытым способом. Такое решение позволяет сохранить существующую инфраструктуру района без нарушения графика движения поездов, — отметил Загрутдинов.

27 октября стало известно, что специалисты завершили капитальный ремонт двух подземных пешеходных переходов на Севастопольском проспекте.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов
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