Подземный переход через железнодорожные пути около Дмитровского шоссе появится в 2023 году

Специалисты начали строительство подземного перехода через пути Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) около дома 29 на Дмитровском шоссе, завершить работы планируется в 2023 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду, 30 ноября.
Длина перехода составит 84 метра. Для него оборудуют три лестницы со спусками для колясок и три лифта, передает официальный сайт мэра Москвы.
— В настоящее время ведутся работы по устройству котлована для строительства пешеходного перехода и переустройству дождевой канализации. Секция тоннеля, расположенная под путями Савеловского направления Московской железной дороги и в полосе отвода железной дороги, сооружается закрытым способом. Такое решение позволяет сохранить существующую инфраструктуру района без нарушения графика движения поездов, — отметил Загрутдинов.
27 октября стало известно, что специалисты завершили капитальный ремонт двух подземных пешеходных переходов на Севастопольском проспекте.