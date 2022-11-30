Опубликованы кадры пожара в Суражском районе Брянской области

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В сети появились кадры, на которых предположительно горят резервуары с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

На видео отчетливо видно распространение огня по резервуарам. После глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале добавил, что пожар в Суражском районе был локализован благодаря усилиям пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, что в Суражском районе Брянской области горели резервуары с нефтепродуктами. По словам Богомаза, на данном этапе уточняется информация о пострадавших.

В четверг, 10 ноября, Богомаз сообщил, что неизвестные подорвали опору ЛЭП в Брянской области. Глава региона уточнил, что электроснабжение района было переведено на резервную линию. Это было необходимо, поскольку в тот момент специалисты восстанавливали поврежденные линии.