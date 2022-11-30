Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Несколько автомобилей столкнулось в Лефортовском тоннеле

Георгий Соланович
Происшествия
Несколько автомобилей столкнулось в Лефортовском тоннеле
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулось в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 30 ноября.

— В Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК) столкнулось несколько автомобилей. Заняты две полосы из трех, по возможности объезжайте этот участок, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в данный момент уточняются.

26 ноября стало известно, что на Госпитальной набережной в районе Госпитального моста произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу общественному транспорту.

Третье транспортное кольцо (ТТК) Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте