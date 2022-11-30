Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулось в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 30 ноября.

— В Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК) столкнулось несколько автомобилей. Заняты две полосы из трех, по возможности объезжайте этот участок, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в данный момент уточняются.

26 ноября стало известно, что на Госпитальной набережной в районе Госпитального моста произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу общественному транспорту.