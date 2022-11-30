Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Проезжую часть Лефортовского тоннеля освободили после ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 30 ноября.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении в Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло утром 30 ноября в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК. Столкнулось несколько автомобилей.

Другое ДТП произошло 26 ноября на Госпитальной набережной в районе Госпитального моста. Автобус столкнулся с легковушкой. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу общественному транспорту.