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Приметы и советы

Косметолог Аббасова дала советы по уходу за кожей зимой

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Аббасова дала советы по уходу за кожей зимой
Фото: Pexels

В холодное время года следует тщательно подбирать средства ухода за кожей. Зимой важно, чтобы лицо и тело не обветривались, а в организме хватало витаминов. Об этом рассказала косметолог Лана Аббасова.

Эксперт посоветовала раз в неделю использовать скраб для тела, он удаляет отмершие клетки кожи, позволяя ей дышать, очищает от грязи и загрязнений.

В зимнее время года нужно особенно следить за соблюдением водного баланса и выпивать достаточное количество жидкости.

Помогут улучшить состояние кожи растительные масла. Они нужны для питания эпидермиса и его качественной защиты. Стоит добавлять масла в воду во время принятия ванны.

Также стоит наносить на кожу питательные маски с медом и маслом ши. Они помогают восстановить кожу и защитить ее от холода, передает РИАМО.

Ранее врач-дерматовенеролог Полина Никанорова отметила важность домашнего ухода для сохранения красоты и молодости. Без грамотного домашнего ухода, по мнению собеседника ФАН, ни одна косметологическая процедура не принесет желаемого эффекта.

Крупный интернет-портал опубликовал результаты опроса, согласно которому среди москвичей на 15 процентов вырос спрос на косметику с грибами. «Вечерняя Москва» узнала, насколько полезны такие средства и можно ли изготовить их в домашних условиях.

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