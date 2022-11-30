Косметолог Аббасова дала советы по уходу за кожей зимой

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В холодное время года следует тщательно подбирать средства ухода за кожей. Зимой важно, чтобы лицо и тело не обветривались, а в организме хватало витаминов. Об этом рассказала косметолог Лана Аббасова.

Эксперт посоветовала раз в неделю использовать скраб для тела, он удаляет отмершие клетки кожи, позволяя ей дышать, очищает от грязи и загрязнений.

В зимнее время года нужно особенно следить за соблюдением водного баланса и выпивать достаточное количество жидкости.

Помогут улучшить состояние кожи растительные масла. Они нужны для питания эпидермиса и его качественной защиты. Стоит добавлять масла в воду во время принятия ванны.

Также стоит наносить на кожу питательные маски с медом и маслом ши. Они помогают восстановить кожу и защитить ее от холода, передает РИАМО.

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