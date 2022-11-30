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Синоптик Шувалов опроверг прогноз о морозах до минус 20 градусов в Москве

Лейла Алиева

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Погода в Москве
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Синоптик Шувалов опроверг прогноз о морозах до минус 20 градусов в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Похолодание до минус 20 градусов к концу недели ожидается только на востоке столицы. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в среду, 30 ноября.

— Такие морозы могут наблюдаться только на востоке Московской области и то с очень небольшой вероятностью. В столице же в ближайшие дни ожидается очень солнечная погода с тенденцией к потеплению, — рассказал он.

Синоптик добавил, что морозы будут только в утренние часы, когда температура опустится до 14 градусов, передает News.ru.

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в конце текущей недели в столичный регион придут морозы до минус 20 градусов. По его словам, это ознаменует собой приход в столицу по-настоящему сильных зимних морозов. При этом дневная температура все равно будет держаться на уровне не ниже минус восьми градусов в столице и минус 11 в области.

Прогнозирование погоды является физико-математической задачей, которую за несколько десятков минут решает суперкомпьютер. Откуда берутся ошибочные прогнозы — в материале «Вечерней Москвы».

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