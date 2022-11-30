Бубен, ботинки для собаки и батут забывали в машинах BelkaCar в Москве с начала года

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Пользователи каршеринга BelkaCar в Москве и Подмосковье с начала 2022 года забывали внутри салонов автомобилей бубен, ботинки для собаки, батут, кассовый аппарат и гитару с автографом лидера Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом сообщили в пресс-службе оператора каршеринга в среду, 30 ноября.

— В автомобилях BelkaCar за последний год в Москве и Подмосковье забывали большие суммы денег, к счастью, все они вернулись владельцам. Однажды нашли гитару с автографом лидера Pink Floyd Роджера Уотерса, тоже вернули. Еще был забыт пакет из торгового центра с дорогими брендовыми вещами, — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи BelkaCar также забывали чемоданы, самокаты, снегокаты, термосы, коляски, лыжные палки, пылесосы, микроволновую печь и многое другое. Наиболее часто среди забытых вещей в салонах автомобилей каршеринга встречались документы, ключи, наушники, очки и головные уборы, передает агентство городских новостей «Москва».

Личные вещи оставляют и в поездах Центральной пригородной пассажирской компании. За девять месяцев пассажиры забыли здесь почти две тысячи различных предметов.