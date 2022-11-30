Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бубен, ботинки для собаки и батут забывали в машинах BelkaCar в Москве с начала года

Георгий Соланович
Город
Бубен, ботинки для собаки и батут забывали в машинах BelkaCar в Москве с начала года
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Пользователи каршеринга BelkaCar в Москве и Подмосковье с начала 2022 года забывали внутри салонов автомобилей бубен, ботинки для собаки, батут, кассовый аппарат и гитару с автографом лидера Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом сообщили в пресс-службе оператора каршеринга в среду, 30 ноября.

— В автомобилях BelkaCar за последний год в Москве и Подмосковье забывали большие суммы денег, к счастью, все они вернулись владельцам. Однажды нашли гитару с автографом лидера Pink Floyd Роджера Уотерса, тоже вернули. Еще был забыт пакет из торгового центра с дорогими брендовыми вещами, — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи BelkaCar также забывали чемоданы, самокаты, снегокаты, термосы, коляски, лыжные палки, пылесосы, микроволновую печь и многое другое. Наиболее часто среди забытых вещей в салонах автомобилей каршеринга встречались документы, ключи, наушники, очки и головные уборы, передает агентство городских новостей «Москва».

Личные вещи оставляют и в поездах Центральной пригородной пассажирской компании. За девять месяцев пассажиры забыли здесь почти две тысячи различных предметов.

Транспорт Статистика Каршеринг Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте