Названы симптомы, которые могут предшествовать потере зрения

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Снижение остроты зрения, мелькание «мушек» и пелена перед глазами могут быть симптомами, которые предшествуют отслоению сетчатки глаза. Об этом рассказала руководитель Центра офтальмологии, кандидат медицинских наук Евгения Крупина.

По словам медика, при отслоении сетчатки человек не испытывает сильных болевых симптомов. Это может произойти внезапно и привести к потере зрения за короткий промежуток времени.

Врач советует пройти обследование при возникновении первых симптомов, чтобы избежать проблем со зрением. Если патология обнаружится, необходимо оперативное хирургическое вмешательство, передает Life.ru.

Ранее офтальмологи рассказали, что к врачу стоит немедленно обратиться, если вы заметили у себя периодическую или постоянную боль в глазах, сухость и покраснение, помутнение, двоение в глазах, размытость, изменение цветовой чувствительности, передает «Царьград».

В настоящее время при своевременном обращении за медицинской помощью врачам чаще всего удается вернуть зрение пациенту, однако бывают исключения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-офтальмолог Государственной клинической больницы имени Сергея Боткина Симона Симонова.