Еврокомиссия оценила потери ВСУ во время спецоперации в сто тысяч человек

Фото: depositphotos

Вооруженные силы Украины за время проведения ВС России спецоперации потеряли около 100 тысяч человек убитыми, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 30 ноября.

— Согласно подсчетам, <...> на данный момент более 100 тысяч украинских военнослужащих были убиты, — сказала она в видеообращении, опубликованном в социальной сети Twitter.

До этого дер Ляйен оценила ущерб, понесенный республикой в ходе спецоперации ВС России, в 600 миллиардов евро.

Кроме того, она заявила о том, что Еврокомиссия предложила создать структуру для управления замороженными активами России. Глава ЕК подчеркнула, что замороженные активы РФ направят на поддержку Украины.

Недавно еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс предложил удерживать замороженные золотовалютные резервы России в качестве гарантии до того момента, пока она не начнет участвовать в восстановлении Украины.

4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, западные страны просто своровали.