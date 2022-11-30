Врач рассказала о трех видах опасных заболеваний, развивающихся после 60 лет

Фото: Pixabay

После 60 лет появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и деменции. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, в этом возрасте чаще всего возникает гипертония и ишемическая болезнь сердца из-за атеросклероза, а если такие изменения коснулись и сосудов мозга, то повышается риск инсульта.

— Онкологические заболевания кишечника тоже начинают активизироваться в этом возрасте. Здесь очень многое зависит от состояния здоровья человека смолоду и от образа жизни. С возрастом могут накапливаться мутации, ослабляется иммунитет. Если организм вовремя не справляется с зачатком опухоли, она дальше становится недоступной для иммунной системы, — отметила Чернышова.

В этом возрасте не исключена деменция, болезнь Альцгеймера, а также заболевания опорно-двигательного аппарата — позвоночника и суставов. Снизить риск подобных заболеваний поможет здоровый образ жизни. Специалист посоветовала не злоупотреблять алкоголем и не курить, передает «Москва 24».

О стадиях болезни Альцгеймера и о том, как не усугубить состояние заболевшего, «Вечерней Москве» рассказал психиатр Алексей Вилков. По его словам, специалисты выделяют три стадии заболевания на сегодняшний день.