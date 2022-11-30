Более пяти тысяч школьников и студентов поучаствовали в Форуме московского отделения РДДМ

Фото: Российский университет транспорта

В столице состоялся Форум московского отделения «Российского движения детей и молодежи». По всему городу участников приняли 18 площадок — организаций дополнительного образования. В общей сложности мероприятие посетили свыше пяти тысяч школьников и студентов колледжей Москвы — участников детских и молодежных общественных организаций и объединений.

— Форум московского регионального отделения «Российского движения детей и молодежи» стал знаковым событием для всего детского движения города Москвы. Мы смогли объединить участников всех детских и молодежных организаций, которые успешно работают в нашей столице на протяжении многих лет, — рассказала председатель московского регионального отделения «Российского движения детей и молодежи», директор Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара Департамента образования и науки города Москвы Надежда Куранина.

По ее словам, впервые 200 детей проводили единовременно свои мастер-классы и активности, а также презентовали собственные идеи. Также учащиеся стали участниками тематических образовательных активностей, при этом многие из них самостоятельно провели мастер-классы и тренинги для ровесников. Самые активные участники форума подготовили тематические активности «Класс мастера» и поделились собственным опытом в формате мастер-класса, семинара, лекции, тренинга и игры.

Также стало известно о проведении образовательных и просветительских программ в сфере молодежной политики «Дом молодежи» на базе музейно-выставочного объединения «Манеж». Мероприятия пройдут в период с 4 по 25 декабря.