Обладательницей титула «Мисс Земля — 2022» стала кореянка Мина Сью Чой

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Определена победительница конкурса красоты «Мисс Земля — 2022», ею стала Мина Сью Чой из Южной Кореи. Об этом сообщает газета The Manila Times.

Она стала первой кореянкой, которой удалось выиграть этот конкурс. При этом титул «Мисс Воздух — 2022» получила Шеридан Мортлок из Австралии, «Мисс Вода — 2022» — Надин Аюб из Палестины, а обладательницей звания «Мисс Огонь — 2022» стала колумбийка Андреа Агилера. В восьмерку лучших также попали представительницы Зимбабве, Бельгии, Пуэрто-Рико и Нидерландов.

В середине ноября изменивший пол мужчина Брайан Нгуен победил в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка». Он получил титул «Мисс Большая Дерри».

Помимо этого, в Сочи завершился конкурс «Краса России». Корону победительницы забрала 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода. Девушка является студенткой Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Также она работает моделью и выступает в качестве аниматора на детских праздниках. До этого Луконькина становилась «Мисс Нижний Новгород».