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Путин призвал выполнять обязательства по уровню зарплат

Георгий Соланович
Общество
Путин призвал выполнять обязательства по уровню зарплат
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал выполнять обязательства по уровню зарплат.

По его словам, люди определяют уровень своего благосостояния не по статистике, а «по деньгам в кармане».

Новость дополняется.

Зарплаты Россия Владимир Путин
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