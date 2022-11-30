«Тетушке прилетело по голове»: Медведев прокомментировал слова главы ЕК о потерях ВСУ

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о больших потерях украинской армии. Показательным Медведев посчитал то, что вскоре после публикации заявление главы ЕК было отредактировано, и оттуда пропали слова про потери ВСУ.

— Неистовая тетка Урсула сообщила миру о «стотысячных потерях» ВСУ в своем твиттере. Сообщение потерли и отредактировали. Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно, — заявил Медведев.

Зампред Совбеза посчитал этот инцидент достаточно унизительным для самой фон дер Ляйен и для всего Евросоюза. Медведев пошутил, что после такого можно спокойно считать весь Европейский союз просто 51-м штатом США.

Урсула фон дер Ляйен заявила в своем видеообращении, опубликованном в Twitter, что украинские войска потеряли около 100 тысяч человек убитыми.

Однако вскоре на странице главы ЕК в соцсети появилась укороченная на 11 секунд версия видеоролика — из него был вырезан фрагмент с упоминаниями о потерях ВСУ. В Еврокомиссии произошедшее никак это не объяснили.