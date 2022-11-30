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Глава Еврокомиссии удалила видеообращение, в котором рассказала о потерях ВСУ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Еврокомиссии удалила видеообращение, в котором рассказала о потерях ВСУ
Фото: flickr/european_parliament

Со страницы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter было удалено видеообращение, в котором она заявила, что ВСУ за время проведения спецоперации ВС России потеряли более 100 тысяч человек убитыми.

Позже на странице главы ЕК в соцсети появилась укороченная на 11 секунд версия видеоролика — из него был вырезан фрагмент с упоминаниями о потерях ВСУ. В Еврокомиссии произошедшее никак это не объяснили.

До этого дер Ляйен оценила ущерб, понесенный республикой в ходе спецоперации ВС России, в 600 миллиардов евро.

Кроме того, она заявила о том, что Еврокомиссия предложила создать структуру для управления замороженными активами России. Глава ЕК подчеркнула, что замороженные активы РФ направят на поддержку Украины.

Конфискация российских активов в Европе не имеет под собой законных оснований и носит сугубо политический характер. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

По словам эксперта, даже если Брюссель разработает правовой механизм конфискации средств иностранных государств, его действие не может затронуть российские активы. Ведь действие закона не может распространяться на событие, которое произошло до появления такого закона.

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