Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-председателя КНР Цзян Цзэминя

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи с кончиной бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства заявил, что с именем Цзян Цзэминя связан период достижений международных позиций Китайской Народной Республики. Помимо этого Владимир Путин назвал договор о добрососедстве, подписанный им и Цзян Цзэминем в 2001 году, основой для качественного наращивания всех связей РФ и КНР.

— Светлая память о столь авторитетном политике и замечательном человеке навсегда сохранится в моем сердце. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая, — передает слова российского лидера официальный сайт Кремля.

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет 30 ноября.

До этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что отношения между Россией и Китаем взаимовыгодны и прочны как скала.

При этом дипломат добавил, что страны развивают двусторонние отношения в различных областях на основе уважения, равенства и взаимной выгоды. Долгосрочное и устойчивое развитие российско-китайских отношений основано на высоком уровне доверия между двумя странами.