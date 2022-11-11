МИД Китая: Отношения Москвы и Пекина прочны как скала

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Отношения между Россией и Китаем взаимовыгодны и прочны как скала. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

— Что я могу вам сказать, так это то, что китайско-российские отношения прочны как скала. Будучи крупнейшими соседями друг друга и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху, Китай и Россия всегда твердо придерживались принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, — отметил он.

При этом дипломат добавил, что страны развивают двусторонние отношения в различных областях на основе уважения, равенства и взаимной выгоды. Долгосрочное и устойчивое развитие российско-китайских отношений основано на высоком уровне доверия между двумя странами, цитирует РИА Новости Чжао Лицзяня.

В пятницу, 28 октября, официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь высказался касательно позиции президента России Владимира Путина по принадлежности Тайваня. По его словам, КНР высоко ценит мнение российского лидера.

В Минэкономразвития сообщили, что Россия и Китай хотят инвестировать в совместные проекты дополнительные 1,3 миллиарда долларов. В рамках мероприятия стороны обсуждали новые проекты, предложенные Москвой, с целью их включения в портфель межправительственной комиссии.