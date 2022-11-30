Названы самые востребованные профессии в канун Нового года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

О том, какие профессии являются самыми востребованными в канун Нового года, рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Эксперт отметил, что представители ряда профессий могут рассчитывать на высокий заработок в этот период. Среди них в первую очередь актеры, исполняющие роли новогодних персонажей, ведущие и артисты.

— Ведущие для домашних вечеринок, корпоративов компаний всегда востребованы, и людей на подобные мероприятия точно будет не хватать, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Также многие люди заказывают подарки, а это значит, что прибавится работы у курьеров. Также в период новогодних праздников хорошо зарабатывают водители такси.

Помимо этого, в праздники популярностью пользуются услуги проката лыж, коньков, украшение домов и офисов.

В период новогодних праздников в столице растет спрос на продавцов, курьеров и работников складов в разных сферах. Однако появляются и другие временные вакансии, многие из которых не требуют опыта работы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в сервисе по поиску работы Superjob.