Фото: flickr/european_parliament

Во время выступления в парламенте Великобритании жена украинского президента Владимира Зеленского Елена сравнила действия российской армии с воздушными налетами нацистской Германии на Британию. Однако читатели польской газеты Interia возмутились подобным высказыванием и обвинили первую леди Украины в лицемерии.

— «Уже говорила о Волынской резне?»; «Поляки ждут от Украины извинений за Волынь»; «Возвращайся к своему клоуну и дай ему что-нибудь от похмелья»; «Людям надоел Зеленский, а теперь вышла его жена», — отметили пользователи.

Многие читатели заявили, что Украина действует исходя исключительно из своих интересов. Они обвинили Зеленскую в нежелании урегулировать ситуацию и в попытке развязать более крупный конфликт. При этом киевские власти держат своих детей на максимальном расстоянии от родной страны, передает слова читателей газеты РИА Новости.

До этого политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что Елена Зеленская не сможет заменить своего супруга на посту президента страны. По его словам, частое мелькание на обложках журналов и громкие политические заявления совсем не говорят о том, что ее готовят к новой должности.