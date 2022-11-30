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Еврокомиссия подтвердила удаление заявления о крупных потерях ВСУ

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Еврокомиссия подтвердила удаление заявления о крупных потерях ВСУ
Фото: shutterstock

Европейская комиссия удалила фрагмент заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в котором она заявила о 100 тысячах погибших украинских солдат с начала спецоперации. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

По ее словам, при оформлении речи фон дер Ляйен была допущена «неточность». Ее составление основывалось на данных из внешних источников. Кроме того, в число «погибших солдат» включили безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) и раненых солдат. Планировалось, что упоминание этих цифр должно было показать «жестокость России», передает РИА Новости.

Урсула фон дер Ляйен заявила о крупных потерях украинской армии 30 ноября. По ее словам, подсчет проводился с момента начала специальной военной операции Вооруженных сил России на территории Украины.

Позже видеообращение главы ЕК, в котором она сделала данное заявление, было удалено с ее официальной страницы в Twitter. Вместо него появилась укороченная на 11 секунд версия видеоролика.

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