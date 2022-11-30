Блогер рассказал, что МакSим отменила концерт из-за отсутствия в отеле пятилитрового коньяка

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Недавно российская певица МакSим отменила свое выступление в Вологде. По словам блогера Антона S, причиной подобного решения стали не проблемы со здоровьем, а отсутствие одного из пунктов в райдере — пятилитрового элитного коньяка.

— У меня оказался ее райдер. Там написано, что в гостинице артистки должен всегда стоять пятилитровый элитный коньяк. В итоге МакSим заселилась в отель и не обнаружила выполненного требования, поэтому и решила уйти в отказ, — цитирует блогера «Телепрограмма».

Однако пиар-директор артистки Яна Богушевская объясняла отмену концерта плохим самочувствием исполнительницы. По ее словам, перед выступлением у МакSим закружилась голова и поднялось давление. Она находилась на грани потери сознания. Сообщение об отмене выступления появилось в социальных сетях за несколько часов до его начала.

До этого стало известно, что МакSим примет участие в шоу «Голос. Дети» в роли нового члена жюри. В судейский состав также вошли рэперы Егор Крид и Баста. Певица займет место исполнительницы Полины Гагариной, которая была в числе наставников прошлого сезона.