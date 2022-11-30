Эксперт рассказал о причинах закрытия некоторых торговых центров в России

Фото: shutterstock

О причинах закрытия торговых центров в России рассказал член совета предпринимателей Москвы и вице-президент российского совета торговых центров Олег Климов.

По мнению специалиста, причиной кризиса в сфере торговых центров является отсутствие предпринимателей и их нежелание входить в легкую промышленность, например, открывать магазины. Он отметил, что снизилась покупательская способность россиян, так как многие стали экономить.

По мнению Климова, помочь исправить ситуацию может поддержка государства и введение новых мер поддержки для начинающих бизнесменов

— Информацию о создании таких проектов необходимо освещать по всем каналам, чтобы жители увидели, что государство готово помочь этой сфере не закрыться», — рассказал собеседник «Радио 1».

Ранее сообщалось, что 22 торговых объекта построили и реконструировали в Подмосковье в 2022 году. Темпы строительства подобных объектов сопоставимы с прошлым годом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что архитектурная концепция нового торгового центра «Среда», строящегося в рамках городской программы создания мест приложения труда, соединит в себе природные и индустриальные образы.