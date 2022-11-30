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«Мне снился секс, во время которого я ем печенье»: Нагиев пожаловался на похотливые сны

Евгений Жуков
Общество
«Мне снился секс, во время которого я ем печенье»: Нагиев пожаловался на похотливые сны
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал об эротическом сне с едой, вызванном диетой, которую соблюдает знаменитость.

По его словам, он старается минимально потреблять сладкие продукты. Несмотря на то что актер старается питаться правильно, ограничения в рационе негативно сказались на психологическом состоянии Нагиева.

Он также добавил, что теперь на постоянной основе хочет съесть что-то вкусное, а непреодолимое желание нарушить диету возникает не только в дневное время, но и во время сна.

— Я вчера поел в два часа дня. И ночью мне снился секс, во время которого я ем печенье. Понимаете, как можно себя довести? Больше кайф был от печенья, — признался телеведущий.

Подобные сновидения Нагиев связывает с падением сахара в крови, поэтому ему пришлось ночью искать сладкий «компотик». Как рассказал актер, он ограничивает себя в потреблении насыщенных углеводами продуктов, потому как «расположен к полноте», передает Пятый канал.

До этого телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что давно ведет борьбу с лишним весом, поэтому для достижения эффективного результата решила сесть на жесткую диету.

Для этого актриса даже уехала на время из столицы в Кисловодск, где в специализированной клинике встала под наблюдение диетологов.

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