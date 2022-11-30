Музей Победы запустит новый проект к годовщине Битвы за Москву

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы 5 декабря представит новый проект «Дети-детям». Первые программы будут приурочены к 81-й годовщине советского контрнаступления в Битве за Москву. Интернет-пользователи смогут посетить видеоэкскурсии по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». Об этом «Вечерней Москве» в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

— Мы уверены, что проект «Дети-детям» заинтересует маленьких посетителей. Ведь их сверстница, 11-летняя Катюша, будет делиться с ними своими эмоциями, переживаниям и впечатлениями от «путешествия во времени», — рассказали организаторы.

1/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы 2/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы 3/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы

Юный экскурсовод расскажет, как удалось «спрятать» Кремль от бомбардировок, как создавали свои легендарные плакаты Кукрыниксы и как снимали легендарный документальный фильм о контрнаступлении под Москвой.

Недавно в Музее Победы состоялось первое внеурочное занятие «Разговоры о важном», которое прошло на площадке музейного комплекса «Диалог поколений» школы «Марьина Роща» имени В. Ф. Орлова. С ребятами поговорили о символах России и значении Знамени Победы.

До этого стало известно, что интернет-пользователям стала доступна онлайн-программа музея, приуроченная к 80-летию операции «Уран» и Дню ракетных войск и артиллерии.