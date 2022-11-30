Четыре населенных пункта в ДНР перейдут под управление Мариуполя

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Населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово в Донецкой народной республике (ДНР) передадут под административное управление Мариуполя. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Раньше так и было. Но после освобождения, чтобы быстрее наладить жизнь в этих населенных пунктах, они временно были отнесены к Новоазовскому району. И такое решение показало свою эффективность, — рассказал он.

По словам Пушилина, населению этих пунктов гораздо удобнее будет снова относиться к Мариуполю. С такой просьбой к врио главы республики обратились сами местные жители. Теперь власти ДНР готовят соответствующий указ, добавил Пушилин в своем Telegram-канале.

Недавно вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что трехлетний план восстановления Мариуполя могут выполнить за два года. В городе, по его словам, подано тепло в 475 домов, до конца года подключат одну тысячу объектов. Однако существует проблема с ветхостью сетей в городе в целом.

В августе Хуснуллин сообщил об осмотре транспортной инфраструктуры Мариуполя и намерении сделать ее более современной путем создания транспортно-пересадочных узлов. Он также заявил, что железную дорогу в Мариуполе могут использовать для общественного транспорта в рамках мастер-плана развития города.