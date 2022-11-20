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Хуснуллин: Трехлетний план восстановления Мариуполя планируют выполнить за два года

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Хуснуллин: Трехлетний план восстановления Мариуполя планируют выполнить за два года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Трехлетний план восстановления Мариуполя могут выполнить за два года. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Всего в городе работают 28 тысяч строителей. Идем хорошими темпами, сейчас восстанавливаем порядка 1250 объектов, при этом уже восстановлено 150 домов! — отметил он.

Хуснуллин в своем Telegram-канале добавил, что в городе подано тепло в 475 домов, до конца года подключат одну тысячу объектов. При этом вице-премьер уточнил, что есть проблема с ветхостью сетей в городе в целом.

До этого Хуснуллин сообщил, что специалисты завершили работу по надвижке всех четырех пролетных строений автодорожной части Крымского моста. Третий и четвертый пролеты в ближайшее время будут приведены в проектное положение, после чего начнется следующий этап восстановительных работ.

В августе Хуснуллин сообщил об осмотре транспортной инфраструктуры Мариуполя и намерении сделать ее более современной путем создания транспортно-пересадочных узлов. Он также заявил, что железную дорогу в Мариуполе могут использовать для общественного транспорта в рамках мастер-плана развития города.

Строительство Марат Хуснуллин Россия Донбасс
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