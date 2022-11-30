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При столкновении двух трамваев в Новосибирске пострадали 15 человек

Евгений Белоусов
Происшествия
При столкновении двух трамваев в Новосибирске пострадали 15 человек
Фото: Pixabay

Два трамвая столкнулись в Кировском районе Новосибирска. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Сама авария произошла примерно в 15:30 по московскому времени. Согласно последним данным главного управления МВД России по региону, при столкновении трамваев пострадали уже 15 человек. Из них двое получили тяжелые травмы.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Также стало известно, что сотрудники МЧС уже сумели эвакуировать водителя одного из трамваев, передает РИА Новости.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Вечерней Москве», что обычно в массовых авариях каждый последующий участник виновен в том, что не выбрал безопасную скорость для движения. Иногда такие аварии требуют вмешательства автоэкспертов.

Собеседник «ВМ» отметил, что перемена погоды резко увеличивает количество массовых аварий на дорогах. Для определения виновных в таких ДТП предусмотрены специальные алгоритмы.

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