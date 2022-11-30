В Европе рассказали о росте сексуальной эксплуатации украинских беженцев

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Евросоюз обеспокоен стремительным ростом торговли и сексуальной эксплуатации украинских беженцев. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила обозреватель Euractiv Клара Бауэр-Бабеф.

— Торговля людьми, а также сексуальное и трудовое рабство в отношении украинских беженцев возрастает, это отмечают юристы ЕС, некоммерческие организации и гражданские активисты, — рассказала она.

По словам Бауэр-Бабеф, европейский юрист и глава комитета по правам женщин Роберт Бедрон рассказывал, что уже тысячи украинских женщин-беженок стали жертвами торговли людьми. Более того, сейчас число жертв стремительно растет.

Заместитель директора организации ООН Women Europe Джоанна Бишоп заявила, что именно женщины чаще всего подвергаются риску попасть в сексуальное рабство. Кроме того, с начала украинского конфликта число изнасилований украинок в Европе увеличилось на 260 процентов.

Недавно польский журналист Пшемыслав Пяст сообщал, что беженцы с Украины устроили в Польше протест после решения об их выселении из гостиницы с системой «все включено». Он отметил, что украинские граждане восприняли необходимость самостоятельно арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред».

До этого стало известно, что украинские националисты жестоко избили двух жителей Берлина за несколько слов на русском языке. Около половины четвертого ночи русскоязычные мужчина и женщина ждали такси у входа в ресторан.