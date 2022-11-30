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Психиатр рассказал, какие болезни могут возникнуть из-за проблем в отношениях

Виктория Непомнищева

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Общество
Психиатр рассказал, какие болезни могут возникнуть из-за проблем в отношениях
Фото: Pexels

Наше тело и психика — это единое целое, поэтому если в отношениях с партнером все хорошо, человек морально и физически отлично себя чувствует, а если появляются трудности — организм дает сбой. О том, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за разлада в отношениях, «Вечерней Москве» рассказал врач-психотерапевт, сексолог, психиатр Артем Толоконин.

— Человек испытывает сильный стресс, как правило, в 99 процентах случаев из-за того, что проблема в партнере: он изменяет, предает, злоупотребляет алкогольными напитками или просто раздражает своим поведением. Все эти внешние обстоятельства влияют на человека, создают травму, мешают выстроить гармоничные отношения, — отметил специалист.

Разлад в отношениях, по словам психиатра, влияет на состояние здоровья человека.

— Например, если мужчина бросил жену и детей, ушел в другую семью, где у него все в порядке, но мучается из-за того, что не может быть рядом с ребенком, то у него начинаются различные аутоиммунные расстройства, поскольку он направляет внутреннюю агрессию на самого себя. Если вы испытываете постоянный стресс и тревогу в отношениях, у вас могут появиться такие заболевания, как гипертония, мигрень (в результате повышенного давления на вас). Также часто проявляются аллергические реакции, — рассказал Толоконин.

Он подчеркнул, что частые переживания за будущее отношений, «непереваривание» партнера, самого себя или ситуации, в которой человек оказался, сказываются на работоспособности ЖКТ.

— Это может привести к набору лишнего веса, поскольку человек, находящийся в переживаниях за свое будущее, склоне­­н заедать стресс. Но все люди по-разному реагируют на эмоциональные потрясения. Для кого-то характерно снижение веса, поэтому в некоторых случаях человек может отказываться от еды, стремительно худеть, выглядеть болезненно, — уточнил специалист.

Когда существуют проблемы в отношениях, их сексуальная составляющая сильно страдает, поскольку партнеры перестают испытывать влечение друг к другу, отметил психотерапевт.

— Если вы будете просто отдавать супружеский долг, при этом испытывать негативные эмоции, у вас могут начаться проблемы с мочеполовой системой, — предупредил Толоконин.

По его мнению, нездоровые отношения — это постоянный стресс. Для того чтобы помочь себе и своей второй половинке, надо для начала разобраться с собой, своими чувствами и желаниями.

— Подумайте о том, что вам не нравится в вашем партнере, можно ли это исправить или смириться с этим? Попробуйте открыто и искренне поговорить со второй половинкой о том, что вас не устраивает, предложите пути решения проблемы, постарайтесь найти компромисс. Если диалог не приносит пользы, партнер не меняется, его поведение становится невыносимым, отношения продолжают причинять боль и негативные эмоции, обратитесь за помощью к психотерапевту. Он поможет проработать проблему, избавиться от негативных мыслей, прийти в нормальное состояние, когда вы сможете принять взвешенные дальнейшие решения о своем будущем, — посоветовал врач.

Чтобы решить проблемы в отношениях, необходимо переключить фокус внимания со своего партнера на себя, добавил специалист.

— Начав изучать свою психологическую реакцию на различные неблагоприятные ситуации, вы сможете лучше понять, что вас не устраивает, почему у вас не складываются взаимоотношения с противоположным полом. А также поймете, как повысить свои качества как партнера, — заключил Толоконин.

Здоровье Отношения Психология
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