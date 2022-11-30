Два трамвайных маршрута задерживаются на Живописной улице Москвы

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

На Живописной улице по техническим причинам задерживаются трамваи маршрутов №28 и 31. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Живописной улице по техническим причинам задерживаются трамваи № 28, 31, — говорится в сообщении.

В связи с ограничениями маршруты транспорта были временно изменены. Вместо трамваев на участке запустили автобусы. Они курсируют от «Щукинская» до проспекта Маршала Жукова. Столичных пассажиров призвали сохранять внимательность и следить за сообщениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С начала текущего года жители и гости столицы совершили более 138 миллионов поездок на трамваях. Пассажирам порекомендовали оплачивать проезд сразу при входе в транспорт. Пополнить баланс проездного можно прямо в салоне трамвая на валидаторе.

При поездках на наземном транспорте москвичи могут воспользоваться бесплатными пересадками. Пассажиры, регулярно пользующиеся услугой, ежемесячно экономят свыше 500 рублей.