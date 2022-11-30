Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что корни его семьи восходят к московскому раввину. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило издание Jewish News со ссылкой на выступление Джонсона в британской синагоге.

Помимо этого политик заявил, что намерен снова баллотироваться в качестве депутата парламента от Аксбриджа и Южного Руислипа на следующих выборах.

Джонсон пообещал и дальше поддерживать нынешнюю власть под руководством действующего премьера Риши Сунака. При этом он подчеркнул, что решение заменить его на данном посту было «ошибкой».

До этого сообщалось, что Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку лекарств для Украины.

Подобная акция приурочена к рождественским праздникам. Джонсон отметил, что все собранные средства пойдут на оплату медикаментов и специализированного оборудования для больниц на Украине.

Экс-премьер также добавил, что жители Великобритании всегда славились щедростью и широтой души даже в те моменты, «когда дома наступают трудные времена».