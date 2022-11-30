Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Морозы до минус 19 градусов ожидаются в ночь на 1 декабря в Московском регионе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Морозы до минус 19 градусов ожидаются в ночь на 1 декабря в Московском регионе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столичном регионе в ночь на четверг, 1 декабря, ожидаются сильные морозы. Температура воздуха опустится до минус 19 градусов. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Уже в ночь на четверг прогнозируется до 19 градусов мороза по области. В Новой Москве тоже ожидаются очень низкие температуры — минус 16–17 градусов. В ночь на пятницу будет 10–12 градусов мороза в пределах МКАД, — заявил он.

Кроме того, аналогичная погода в Москве и Подмосковье продержится 3 и 4 декабря, передает слова Вильфанда ТАСС.

Недавно Вильфанд сообщил, что в конце текущей недели в столичный регион придут морозы до минус 20 градусов. По его словам, это ознаменует собой приход в столицу по-настоящему сильных зимних морозов. При этом дневная температура в Москве все равно будет держаться на уровне не ниже минус восьми градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил метеозависимых жителей столицы о высоком атмосферном давлении, которое сохранится до конца недели. По его словам, атмосферное давление в городе будет примерно на 20 единиц выше нормы: в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба до конца недели.

Москва Зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте