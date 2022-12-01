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ВКС РФ запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»

Юлия Курганова
Общество
ВКС РФ запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»
Фото: Роскосмос

Воздушно-космические силы РФ осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк». Об этом сообщили в четверг, 1 декабря, в Министерстве обороны России.

— 1 декабря 2022 года с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ, — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что это третий за месяц пуск ракеты в интересах военного ведомства.

Ракета-носитель «Союз-2.1б», оборудованная военным спутником, стартовала с космодрома «Плесецк» под руководством Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны 2 ноября.

15 октября сообщалось, что с космодрома «Плесецк» была запущена легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ. Представители ведомства уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

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