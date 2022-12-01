Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины потеряли более 10 тысяч солдат погибшими только в одном районе — от Снигиревки до Днепра — за полтора месяца до начала отвода российской армии. Об этом рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

— Если взять военную ситуацию от Снигиревки до Днепра, то на расстоянии 20 километров за полтора месяца Украина потеряла более 10 тысяч военнослужащих. Люди, которые так относятся к своему личному составу, так воюют, они преследуют цель не освобождение территории, а освобождение ее от населения, — заявил он.

В качестве примера глава района привел случай с отправкой штурмом на Снигиревку отряда из 20 бронемашин по местности, которая простреливалась российской артиллерией, при этом украинское командование заранее об этом знало.

По мнению Башарова, украинский режим не волнует, что данная стратегия приведет только к истреблению их военнослужащих.

— Еще несколько месяцев такой войны — и на Украине мужского населения не останется, — заключил он в беседе с РИА Новости.

Российские военнослужащие на Угледарском направлении штурмуют позиции украинской армии, в том числе сбрасывая гранаты в окопы с помощью беспилотников. На видео можно наблюдать сброс гранаты РГД-5 на позиции окопавшихся солдат вооруженных формирований Украины.