Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вильфанд предупредил, что в Московском регионе ожидается усиление мороза

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Вильфанд предупредил, что в Московском регионе ожидается усиление мороза
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Морозы до 11 градусов днем ожидаются в столичном регионе с понедельника, 5 декабря. Также прогнозируется рост атмосферного давления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Погода уже по-настоящему январская, но в понедельник и вторник, 5 и 6 декабря, морозы еще усилятся. Ночью уже даже в самой Москве прогнозируется минус 10-15 градусов, а днем — от 6 до 11 градусов мороза, — рассказал он.

По словам синоптика, похолодание связано с ростом влияния антициклона на регион. Также это обусловит очередной скачок атмосферного давления в начале следующей недели, передает ТАСС.

— Это связано с тем, что гребень высокого атмосферного давления трансформируется в антициклон. Он будет настолько мощным, что давление превысит 771-775 миллиметров ртутного столба (норма давления для столицы 748 миллиметров ртутного столба). Очень высокое давление, — предупредил Вильфанд.

Недавно Вильфанд сообщил, что в конце текущей недели в столичный регион придут морозы до минус 20 градусов. По его словам, это ознаменует собой приход в столицу по-настоящему сильных зимних морозов. При этом дневная температура в Москве все равно будет держаться на уровне не ниже минус восьми градусов.

Подмосковье Прогнозы Роман Вильфанд Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте