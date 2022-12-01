Вильфанд предупредил, что в Московском регионе ожидается усиление мороза

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Морозы до 11 градусов днем ожидаются в столичном регионе с понедельника, 5 декабря. Также прогнозируется рост атмосферного давления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Погода уже по-настоящему январская, но в понедельник и вторник, 5 и 6 декабря, морозы еще усилятся. Ночью уже даже в самой Москве прогнозируется минус 10-15 градусов, а днем — от 6 до 11 градусов мороза, — рассказал он.

По словам синоптика, похолодание связано с ростом влияния антициклона на регион. Также это обусловит очередной скачок атмосферного давления в начале следующей недели, передает ТАСС.

— Это связано с тем, что гребень высокого атмосферного давления трансформируется в антициклон. Он будет настолько мощным, что давление превысит 771-775 миллиметров ртутного столба (норма давления для столицы 748 миллиметров ртутного столба). Очень высокое давление, — предупредил Вильфанд.

Недавно Вильфанд сообщил, что в конце текущей недели в столичный регион придут морозы до минус 20 градусов. По его словам, это ознаменует собой приход в столицу по-настоящему сильных зимних морозов. При этом дневная температура в Москве все равно будет держаться на уровне не ниже минус восьми градусов.