Гастроэнтеролог Яковлева назвала опасные для употребления натощак продукты

Фото: Unsplash

Последствием употребления неподходящих продуктов на голодный желудок может стать сахарный диабет и патологическое изменение в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила терапевт и гастроэнтеролог Александра Яковлева.

Она назвала продукты, которые нельзя есть натощак. По ее словам, пустой желудок не должен получать кофеин.

— Выпитая после пробуждения на голодный желудок чашка кофе может вызвать послабление стула, изжогу и тяжесть в животе, потому что стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую, — пояснила медик.

Также опасными для употребления натощак являются мучные продукты. Магазинные булочки, тосты могут содержать высокие дозы сахара и трансжиры. Они резко поднимают сахар в крови. Если регулярно начинать утро с этих продуктов, то можно заполучить прибавку в весе, предиабет и диабет второго типа.

— Вредными с точки зрения энергетической ценности считаются каши-минутки, мюсли и сухие завтраки, — сообщила гастроэнтеролог.

Также в первом приеме пищи нет места свежевыжатым сокам, овощам и фруктам, предупредила Яковлева. Они насыщены кислотами, сахаром и грубой клетчаткой — при употреблении натощак все это становится опасным для нежной ткани ЖКТ.

Кроме того, небезопасны при поедании натощак и кисломолочные изделия. Они стимулируют активность полезных бактерий в пищеварительном тракте, но это происходит при условии, что в желудке имеется какая-то пища, отметила врач в беседе с порталом «Доктор Питер».

Врач-гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог Шота Каландия рассказал о факторах, увеличивающих риск возникновения гастрита. В первую очередь речь идет о длительном и бесконтрольном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов. Кроме того, болезнь провоцирует и отсутствие регулярного и правильного питания.