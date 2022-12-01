Немецкий политик Пауль заявил о «критической точке» из-за беженцев с Украины

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Растущее число украинских беженцев в Германии приближает настроения в стране к «критической точке». Такое мнение высказал политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.

Он заявил, что муниципалитеты сталкиваются с большими проблемами из-за растущего числа украинцев, а также притока граждан из других стран, к этому добавляются инфляция и энергетический кризис.

— Настроение раздраженное, и не исключено вскипание, — предупредил политик.

По его словам, суровая зима на Украине может привести к приезду еще «десятков, если не сотни тысяч» беженцев, при этом во многих муниципалитетах уже проживает больше мигрантов, чем во время кризиса 2015 года.

Пауль считает, что солидарность немцев «подвергается испытанию», когда обсуждаются такие случаи, как закрытие спортзала для размещения прибывающих в ФРГ.

— Речь идет о реалистичном анализе ситуации на местах. Мы движемся к критической точке в обществе, к пределу восприятия ситуации и солидарности, — заключил он в статье для издания Die Welt.

Евросоюз обеспокоен стремительным ростом торговли и сексуальной эксплуатации украинских беженцев. Об этом 30 ноября сообщила обозреватель Euractiv Клара Бауэр-Бабеф.