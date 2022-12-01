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Производитель детской одежды в Москве увеличил объем производства в семь раз

Лейла Алиева
Город
Производитель детской одежды в Москве увеличил объем производства в семь раз
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Столичный производитель одежды и аксессуаров для детей с января по октябрь этого года увеличил выпуск продукции в семь раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в четверг, 1 декабря.

— В Москве около 30 промышленных крупных и средних предприятий выпускают товары для детей. В этой отрасли активно развиваются небольшие и молодые компании, которые успешно заменяют ушедшие с российского рынка зарубежные бренды. Например, столичный производитель детской одежды и аксессуаров ежегодно изготавливает свыше 12 тысяч единиц продукции, — рассказал он.

Компания Mimibaby работает с 2017 году и производит повседневную одежду для детей в возрасте до пяти лет. При этом используются только натуральные отечественные материалы, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Производство одежды в столице в январе–сентябре выросло в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. По словам Овчинского, объем выпуска спецодежды в городе по итогам девяти месяцев 2022 года превысил 458 тысяч штук.

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