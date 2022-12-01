Синоптик Леус рассказал о сильных морозах утром 1 декабря в Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Первый день зимы в столице начался с 20-градусных морозов. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Минувшей ночью температура воздуха в Черустях опустилась до минус 20,1 градуса, а в Электростали минимальные термометры показали минус 20,3 градуса. В Москве, на метеостанции ВДНХ, минимум составил минус 13,3 градуса, — отметил он.

Метеоролог в своем Telegram-канале добавил, что это самая низкая температура с начала холодного сезона.

В четверг, 1 декабря, в столичном регионе ожидается морозная и пасмурная погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 6–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–14 градусов мороза.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что морозы до 11 градусов днем ожидаются в столичном регионе с понедельника, 5 декабря. Также прогнозируется рост атмосферного давления.